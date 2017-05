FAF/FADAF realizam o V Workshop em junho

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

De 06 a 08 de junho de 2017, o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão (NEPE) da FAF/FADAF estará realizando o V Workshop, que esse ano abordará o Tema: Saúde dos trabalhadores no Século XXI.

No dia 06 acontecerão três palestras, sendo elas: Medicina do Trabalho, Promoção da Saúde Mental e Prevenção de doenças oriundas das dinâmicas de trabalho.

As oficinas serão as seguintes: Convenção Coletiva de Trabalho e a proteção da saúde do trabalhador, pelo Curso de Direito; Direitos do Trabalhador, pelo Curso de Administração; Segurança na Aplicação de Agrotóxicos – Uso correto de EPI, Tríplice Lavagem, Descarte e armazenamento de embalagens vazias, pelo Curso Agronegócio; Promoção da Saúde do Trabalhador, pelo Curso de Enfermagem; e, Primeiros Socorros, pelo Curso de Pedagogia, todas a serem realizadas nas dependências da FAF/FADAF, na noite de 07/06 a partir das 19h.

Os eventos destinam-se aos acadêmicos, egressos e docentes da FAF/FADAF, e demais interessados da sociedade local e região. O evento terá investimento de R$ 30,00 e fornecerá certificado de participação com carga horária de 20 horas.

Para fazer a inscrição e necessário acessar o site <http://www.fadaf.com.br/> menu Palestras, em seguida, providenciar recolhimento da taxa no NEPE. Os professores responsáveis Marilaine Castro e Eduardo Freire são os responsáveis pelo evento e atendem nos seguintes horários: das 7h às 11:00h e das 19h às 22:40h.