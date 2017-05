“Transformação” chega á Alta Floresta no início de junho

De 06 a 16 de junho Alta Floresta recebe a caravana da transformação, projeto que vai aos municípios oferecendo consultas médicas e cirurgias e para preparar a recepção do público que passará pelo município nos 10 dias de evento uma instrução aos oficiais do Corpo de bombeiros Militar foi realizada na manhã de quinta-feira 18, na sede da corporação, e outra explicação agora para os profissionais da saúde dos 12 municípios que serão atendidos foi feita no Secitec no período vespertino.

Na ocasião a secretária adjunta da defesa civil Paola Reis explicou como funciona a caravana da transformação que vai para sua sexta edição e será realizada pela primeira vez em Alta Floresta e atenderá além do município pacientes de mais 11 cidades, “vinhemos aqui falar sobre a 7ª edição da caravana que vai ser realizada aqui na região de Alta Floresta que compreende 12 municipios dos pólos de Colider e Alta Floresta”, apesar de atender outros municipios segundo a secretária a prioridade será os pacientes de Alta Floresta que terão vagas disponíveis todos os dias.

Com o corpo de bombeiros a explicação vai ser o modo de operação dos profissionais que atuarão juntamente com a defesa civil, “todos os nossos militares estão sendo capacitados e treinados para estar atuando neste grande evento que o nosso município estará recebendo”, explicou o Tenente Reis do Corpo de bombeiros militar.

A expectativa é que por dia passem entre 1.500 a 2000 pessoas por dia e que sejam feitas 400 cirurgias diariamente sendo que os dois primeiros dias serão atendidos apenas pacientes de Alta Floresta e para o prefeito municipal Asiel Bezerra este é o principal projeto do governo Estadual, “para nós é algo muito bom que o governo do Estado está trazendo, e como diz é realmente uma transformação especialmente para aquelas pessoas que estão na fila de espera para uma cirurgia oftalmológica”, destacou.