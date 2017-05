Sem RGA na folha de maio fórum sindical ameaça greve geral em MT

O Fórum Sindical, entidade que representa as categorias do funcionalismo público de Mato Grosso, disse em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira (22) que deve levar aos sindicalizados a proposta de greve. Uma assembleia geral da categoria está prevista para o dia 29 de maio.

Os servidores acusam o governo Pedro Taques (PSDB) de permanecer “inerte” em relação a Reposição Geral Anual (RGA), prevista para ser paga nos salários de maio. Segundo o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), referentes ao período de janeiro a dezembro de 2016, a recomposição salarial é de 6,58%.

Os servidores alegam que o Governo do Estado está reticente em realizar a reposição salarial, afirmando que o poder executivo ainda não oficializou uma posição sobre o assunto. Alegam ainda que o executivo não responde aos pedidos de reunião solicitados pelo Fórum Sindical.

“A folha de pagamento de maio já se encontra fechada e não há sinalização de pagar a RGA. Não queremos greve, mas eles pedem isso”, disse o presidente do Sindicato dos Profissionais de Carreira da Área Meio do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso (Sinpaig-MT), Edmundo Cesar Leite.

O representante do Sinpaig-MT disse ainda que os servidores não são “fantoches” do governador Pedro Taques. “Nós fizemos nossa parte, procuramos, batemos na porta do governo, mas não abriram a palavra. Nenhuma conversa saiu. Eles só falam que estão em reunião, fazendo estudos e nunca conversam. Agora, temos que usar a outra arma que temos, que é a greve”.

Já o presidente do Sindicato dos Servidores da Saúde e do Meio Ambiente de Mato Grosso (Sisma-MT), Oscarlino Alves, disse que a orientação para a Assembleia Geral Unificado do Forum Sindical, que deve ocorrer no próximo dia 29 de maio, será o “indicativo de greve”. “Dia 29 estamos levando a proposta para as categorias, que é o indicativo de greve. A base vai resolver”, disse o sindicalista que considera que a decisão pela paralisação é praticamente “irreversível”.

Caso seja aprovado o indicativo de greve, a categoria deve entrar em greve na primeira quinzena de junho. Os salários de maio estão previstos para serem pagos até 10 de junho.