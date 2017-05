Polícia investiga furto de 49 cabeças de gado na 5ª Oeste

Funcionários de uma propriedade rural localizada na 5ª Oeste deram falta de 49 cabeças de gado (24 fêmeas e 25 machos até oito meses) no momento em que faziam a vacinação no final de semana. Intrigados, procuraram a Polícia Militar para registrar a ocorrência. A polícia Civil começa a investigação para entender de que forma ocorreu o furto.

O roubo de gado tem se acentuado, recentemente um caso de furto de gados foi registrado no município de Carlinda (aproximadamente 30 km de Alta Floresta), onde foi constatado o sumiço de 42 cabeças de bovinos fêmeas de 15 a 20 meses de idade e 03 fêmeas de mais de 36 meses.

O caso do final de semana foi registrado na Central de Operações da Polícia Militar e a denúncia foi feita por um funcionário da fazenda localizada que não teve seu nome nem localização exata informados.

Conforme os relatos do funcionário à PM, o funcionário disse que ao contabilizar o número de cabeças durante a vacinação notou algo de errado, já que a conta não batia com o número do rebanho, foi quando constatou que foram furtados 24 fêmeas e 25 machos até oito meses.

Para a polícia, ele disse que apenas o lote de fêmeas está marcado com o número 40 na perna esquerda.