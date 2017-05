Paranaíta: Sede do 4º Pelotão da PM é inaugurada

O município de Paranaíta deu mais um passo largo no sentido de estruturação da segurança pública na cidade, com a inauguração da sede do 4º Pelotão da Polícia Militar, obra construída com recursos de compensação da Usina São Manoel, pela interferência do prefeito Tony Rufatto e o planejamento estratégico do comandante do Pelotão, Sargento Joirson, que foi substituído na tarde desta sexta-feira, 19, pelo Segundo Tenente Costa Campos, por questões hierárquicas da corporação.

A cerimônia conduzida pelo prefeito Tony Rufatto, contou com a presença do deputado estadual Romoaldo Junior, com o comandante do IX Comando Regional tenente coronel Eduardo Luiz Silva Santos e do subchefe do Estado Maior Geral da Polícia Militar em Mato Grosso, Coronel Everton Mourett de Oliveira, além de autoridades locais.

A nova sede foi inaugurada e a estrutura já foi disponibilizada à população. “Tenho aqui só que agradecer a São Manoel que nos ajudou com repasse de R$ 300.000,00 para construir o pelotão, à policia militar pelo empenho, principalmente ao comandante Joirson, eu estou feliz hoje porque está sendo realizado este sonho”, disse o prefeito Tony Rufatto, que no seu primeiro mandato inaugurou a sede da policia civil com recursos de compensação da Usina Teles Pires e agora consegue a sede da Polícia Militar com o apoio da Usina São Manoel. “Tenho certeza que vamos fazer por Paranaíta muita coisa”, alegrou-se.

Segundo Coronel Mourett, a nova estrutura é importante para a polícia e para a sociedade, mas que a PM já está empenhada no sentido de melhorar a estrutura de pessoal e equipamentos. “Quando a gente tem um ambiente adequado para trabalhar significa motivação profissional”, explicou, “a prioridade agora é um veiculo aberto, nós já estamos debruçados sobre esta questão, há uma expectativa de aquisição de veículos camionetes traçadas e nós precisamos trabalhar para atender a comunidades como essa que tem um público muito grande, certamente é uma prioridade”, explicou, ganhando coro com deputado Romoaldo Junior, que disse ser esta uma das suas buscas para a região. “São pleitos que já fizemos junto a Secretaria de Segurança e nós vamos cobrar não só para cá, mas pra toda a região um reforço na segurança pública”, explicou, “quando você melhora, dá condições de trabalho para a polícia militar, ela faz um trabalho mais próximo à população e é importante a população viver com essa sensação de tranquilidade”, emendou.

O Tenente Coronel Luiz também elogiou a nova estrutura e agradeceu ao esforço dos representantes locais para a concretização da sede do 4º Pelotão, “pra gente é um avanço grande, disponibilizar uma estrutura como essa com a parceria do prefeito municipal e com a usina São Manoel. A obra foi feita em tempo recorde, em menos de um ano nós estivemos aqui para o lançamento desta obra e hoje já estamos entregando para a comunidade”, comemorou.

Bastante elogiado, o Sargento Joirson permaneceu no comando do Batalhão por 8 anos e 5 meses, foi dele a primeira iniciativa em cobrar das autoridades a implantação do novo Pelotão. Foram muitas reuniões com o Poder Público, até que encontrou no prefeito Tony Rufatto o parceiro que precisava para por em prática o seu projeto, “estou deixando o comando com a sensação de dever cumprido”, explicou o militar, que continuará no pelotão como sub comandante. “Quando assumi há 8 anos era meu sonho conseguir um local adequado para que os policiais pudessem demonstrar o seu trabalho, em um local digno para a população de Paranaíta e hoje graças a Deus inauguramos um local adequado para todo o efetivo do quarto pelotão”, finalizou.