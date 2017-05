FEITO INÉDITO! Prefeito Tony Rufatto convida Tribunal de Contas para averiguar a obra do Hospital Municipal

Assessoria

Já não é de hoje que o Prefeito Tony vem sendo atacado por adversários políticos e por fofoqueiros que tentam manchar sua imagem com mentiras e inverdades sobre sua pessoa e seu governo à frente da prefeitura paranaitense, são fofocas, invenções, falsidades e mentiras de todos os tipos. Atualmente o foco das inverdades é o Hospital Municipal de Paranaíta, uma obra que está em fase de finalização e beneficiará a população paranaitense e região.

O fato chama atenção porque o objetivo único de pessoas maldosas é desestabilizar o governo do prefeito de Paranaíta, Tony Rufatto, um gestor honesto, que planeja, que administra com seriedade e aplica os recursos financeiros do município com responsabilidade. Rufatto sempre mostrou transparência em seu governo, prova disso, nunca teve problemas com nenhum órgão federal ou estadual e teve todas as suas contas de governo e gestão aprovadas por unanimidade e com excelência pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.

Diante destes fatos e principalmente para mostrar a verdade e desmascarar os fofoqueiros o prefeito paranaitense tomou uma decisão importante na manhã desta segunda feira, 22 de maio, o prefeito Tony Rufatto decidiu chamar o Tribunal de Contas de Mato Grosso, o órgão maior de controle de contas para vir ao município de Paranaíta, analisar a obra do Hospital Municipal, verificar todos os documentos, dar um parecer definitivo e acabar de vez com qualquer dúvida sobre esta tão importante obra.

“Estou tomando esta decisão para mostrar que não tenho nada a esconder, tenho absoluta certeza que os recursos são bem investidos e por isso quero que o Tribunal venha em Paranaíta e observe cada detalhe sobre o Hospital Municipal, quero mostrar as verdades ao nosso povo, para que não reste dúvidas e acabar de vez com esses boatos desonestos que mancham a imagem de um município que merece respeito”. Enfatizou o Prefeito de Paranaíta.