Sindicato de bancários visita agencias do interior e alerta para risco das reformas

Um grupo de integrantes do Sindicato dos Bancários de Mato Grosso (Seeb/MT), liderados pelo Clodoaldo Barbosa, estão em vistas à agencias do interior de Mato Grosso. Na região do extremo norte, as cidades visitadas na ultima semana foram Alta Floresta, Paranaíta e Nova Monte Verde. Uma das pautas do Seeb/MT é discutir o risco das reformas que estão sendo desenvolvidas pelo Governo Federal, no âmbito das legislações trabalhista e previdenciária.

“Neste momento, temos que alertar a categoria para os riscos que estamos correndo com as reformas que promovem a retirada de direitos trabalhistas, promovem a privatização dos bancos públicos e principalmente, com a possibilidade de valer mais o “negociado sobre o legislado”, e a “terceirização sem limites”, frisa o presidente do Seeb/MT.

Para o presidente do Seeb/MT as viagens vêm sendo feitas com frequência tem o objetivo de interiorizar cada vez mais as ações do Sindicato. Os dirigentes também estão aproveitando as visitas para ampliar o quadro associativo com novas filiações e informar sobre as ações jurídicas impetradas pelo Sindicato.

Torneio de integração

No sábado, foi realizado o 3º TORNEIO INTEGRAÇÃO DE FUTEBOL SOCIETY DA REGIÃO NORTE com almoço de confraternização na Chácara do Del Moro, Jardim das Araras, Alta Floresta, no sábado, dia 13 de maio, a partir das 8h.

O evento contou com a participação dos bancários e bancárias dos municípios da Região Norte.