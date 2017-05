Rainha da Expoalta é eleita; feira acontece no começo de junho

Kariny Santos

Aconteceu na noite deste sábado 13, a escolha da Rainha da Expoalta 2017. A disputa que contou com 20 candidatas e teve como eleita para Rainha Gabriela Lima, Princesa Larissa Borges e como Madrinha a jovem Caroline Ribeiro.

Com a casa cheia e a animação por conta da dupla local Chris Lima e Eduardo, o Alambique ficou pequeno para o número de público que compareceu para defender a suas candidatas que foram eleitas em uma disputa acirrada.

A 31° edição da Expoalta inicia-se no dia 01 de Junho, a festa regada a novidades terá 04 dias de duração e contará grade de shows, um dos pontos mais aguardado da Expoalta, terá na sua abertura, que acontece no dia 1 de junho, a dupla Guilherme e Santiago, para segundo dia a dupla Murilo e Vinicius e para o 3º dia João Neto e Frederico. No 4º dia (domingo 4) acontecerá o show de prêmios com inicio as 20h. A premiação será a seguinte: 1º prêmio um veículo Palio 0km, 2º prêmio R$ 15.000 mil reais e 3º prêmio, R$ 10.000 mil reais.

Com novidades no seu formato, shows e preços, tanto dos passaportes, que já está sendo comercializado nos pontos de vendas do município por R$80,00, como dos preços das bebidas comercializadas dentro do parque de exposição, a Tecnoalta deverá ser um dos pontos altos da feira.