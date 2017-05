Para encher os olhos e… Começa o Fodd Truck em Alta Floresta

Começou ontem e vai até domingo o Festival Food Truck, que acontece na praça do avião das 18 às 23 horas (ontem e hoje , sexta) e das 11 às 23 horas no sábado e no domingo. São mais de 20 opções de comidas diferentes, além de bebida e um ambiente que contará inclusive com música ao vivo.

Food Truck é um evento que acontece em todo o Brasil, com equipes diferentes. A equipe que está em

Mato Grosso já passou por diversas cidades, dentre elas, Rondonópolis, Sorriso, Matupá e agora Alta Floresta.

Quanto à Alta Floresta, haverá uma promoção especial, em função do festival encerrar no dia das mães, que será o sorteio de um celular Iphone 7 que acontecerá no domingo, durante o encerramento.

O evento chega ao município através da Prefeitura Municipal em parceria com a secretária adjunta de Indústria, Comércio e Turismo. O festival é realizado na Praça da Cultura. A parceria foi firmada com a garantia de fomento do comércio local, com a contratação de mão de obra e aquisição de gêneros alimentícios, aumento o giro de capital nestes quatro dias de festival Food Truck.