Anac autoriza voos ligando Sorriso e Alta Floresta ao Pará e Amazonas

Só Notícias/Herbert de Souza

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) autorizou os voos ligando Sorriso e Alta Floresta aos municípios de Itaituba, no Pará, e Manaus, no Amazonas. A aeronave AT72, com capacidade de 66 passageiros, sairá do aeroporto Internacional Eduardo Gomes em Manaus (AM), àss sextas-feiras, às 7h (horário de Mato Grosso), com escala em Itaituba (PA), às 8h14. Decolará, às 8h44 para Alta Floresta, com saída às 10h52 e previsão de chegada em Sorriso, às 11h38.

Na rota inversa a saída de Sorriso será às 12h18, e chegada em Alta Floresta, às 14h04. A decolagem ocorrerá às 13h34, com previsão de pouso em Itaituba (PA), às 15h13. A aeronave retornará para Manaus às 15h33 e previsão de chegada às 16h57.

Nas quartas-feiras, a rota incluirá ainda os municípios paraenses de Belém e Altamira. O primeiro voo do dia sairá às 6h30 do aeroporto Val de Cans, em Belém, com destino a Altamira. Às 8h13, o avião decola com destino ao município de Itaituba. De lá, parte às 9h50 para Alta Floresta. A decolagem com destino a Sorriso será às 11h58. A rota inversa começa a ser feita a partir das 13h24, com chegada em Belém às 19h39.

O primeiro voo está programado para ocorrer no dia 15 de junho. No site da companhia os bilhetes já começaram a ser comercializados. A empresa, a MAP Linhas Aéreas, opera nos estados da região Norte do país, principalmente na região amazônica. A ligação também dará a oportunidade para os moradores da região Norte de uma saída para chegar aos Estados Unidos – já que o aeroporto de Manaus é internacional e tem voos para aquele país.