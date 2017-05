Prefeito de Alta Floresta entrega escrituras de imóveis urbanos

Da redação

Proprietários de imóveis urbanos em Alta Floresta conseguiram, na última semana, terem acesso a escrituração dos terrenos, um dos requisitos básicos para o registro no cartório de imóveis do município. A ação foi possibilitada pela Prefeitura Municipal, por meio do setor de engenharia, em parceria com o Cartório Dalla Riva e os donos dos terrenos, que até então, não tinham garantia de direito da propriedade.

É o caso de Jéssica Taiomara, dona de um terreno no bairro Boa Esperança. Ela recebeu a escritura das mãos do prefeito Asiel Bezerra que havia feito compromisso de trabalhar para regularizar os terrenos que ainda não têm documentação legal para o registro. “Estou muito feliz. Graças a Deus, resolvemos tudo”, comemorou.

Outro altaflorestense que deixou o Cartório Dalla Riva com a escritura do terreno em mãos foi Osvaldo Perpétuo de Oliveira, que reside no Jardim das Oliveiras. “Isso é maravilhoso (ter a certeza que poderá registrar o terreno). Primeiramente agradecer a Deus, porque foi emitida a escritura depois de tanta luta. É gratificante saber que está regular agora”, afirmou.

Além de garantir, de fato e de direito, a propriedade do imóvel, a escritura e posterior registro garantem que o dono possa fazer investimentos, permitindo que ofereça o imóvel como garantia em financiamentos bancários.

“Que as pessoas possam realmente se tornar donas dos seus lotes. Com as escrituras poderão fazer financiamentos pra melhorar sua residência e com a escritura ele, de fato, passa a ser dono. Quando tem o termo de posse, ele tem a posse, mas não é dono de direito”, observou o prefeito Asiel Bezerra, ressaltando que a regularização fundiária está alcançando todos os bairros de Alta Floresta. “Em alguns, a regularização já foi concluída, faremos a regularização de outros bairros. Esperamos, ao final dos próximos quatro anos, que os bairros de Alta Floresta estejam praticamente todos regularizados”, completou o gestor.