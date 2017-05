Contratação de estagiários para Unemat contempla Alta Floresta

A Universidade do Estado de Mato Grosso (Unemat) publicou edital seletivo para a contratação temporária de 78 estagiários divididos em 13 de suas unidades, dentre elas o Campus de Alta Floresta. De acordo com o documento, podem concorrer as vagas os alunos regulamente matriculados e que estejam comprovadamente frequentando os cursos de graduação presencial e à distancia. As inscrições podem ser realizadas entre de hoje, 8 a até quinta-feira próxima, dia 11.

As vagas oferecidas são para Sinop, Alta Floresta, Barra do Bugres, Cáceres, Cáceres-reitoria, Colíder, Diamantino, Juara, Nova Mutum, Nova Xavantina, Pontes e Lacerda, Tangará da Serra e Alto Araguaia. O valor da bolsa estágio é de R$ 700, mais o auxílio transporte R$ 128. O contrato é de um ano e pode ser prorrogado por mais um.

A aplicação da prova escrita será na segunda-feira (15), das 14h às 16h. O resultado sai na quarta-feira (17). Na sexta-feira (19) serão realizadas as entrevistas com os aprovados na prova escrita. O resultado final sai no dia 23. O início do programa de estágio está agendado para junho.