Altaflorestense é destaque em competições regionais de ciclismo

O ciclismo com certeza virou uma mega-mania em Alta Floresta. A modalidade começou devagar e aos poucos vai se tornando uma febre entre os amantes do pedal.

Alguns utilizam o esporte como forma de queimar umas calorias e se satisfazerem com uma modalidade que surgiu na Inglaterra no século XIX. Outros aproveitam para testar o potencial em alguns eventos que estão acontecendo na região norte do estado de Mato Grosso.

Dentre esses, 3 ciclistas altaflorestense, Ronny Anderson, Maraca e Adolfo Camilo fizeram uma verdadeira maratona ciclística no ultimo final de semana.

Destaque para o empresário Adolfo Camilo Cavalcante, da Camilo Bicicletas, que esteve bem nas duas competições em que participou, sendo uma em Juara, o 2º Desafio MTB de Ciclismo onde foram distribuídos mais de 16 mil reais em premiação e a outra em Lucas, o 5º GP Lucas do Rio Verde de Ciclismo.

O 2º Desafio MTB em Juara aconteceu no domingo, dia 30 de abril, e foi vencido pelo ciclista Crestani de Tangará que levou 2 mil reais na categoria elite. Nessa, Camilo terminou em 3º lugar na categoria Masters levando 400 reais. Já Maranhão ficou na 6ª colocação na categoria acima 39 anos. Ronny não teve muita sorte em Juara, sua bicicleta quebrou e ele teve que abandonar a prova.

Em Lucas, na segunda-feira (1), 24 horas depois, eles participaram da categoria MTB Máster Masculino de Mountain Bike onde Camilo terminou na 4ª colocação, Ronny na 9ª colocação e Maranhão na 14ª colocação.

Nesse final de semana eles iniciam uma maratona nas etapas regionais de ciclismo.