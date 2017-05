Banda Psiconáuticos faz show nessa sexta em Alta Floresta

O Espaço Cultural TEAF recebe nessa sexta-feira (05) ás 22h00, a Banda Psiconáuticos para lançamento do Disco, em formato digital, “Imperfeições Sob a Bananeira”, ouça nesse link https://youtu.be/XxI1k1fq8Uk . O evento, organizado pelo Teatro Experimental de Alta Floresta em parceria com a banda, tem como objetivo movimentar a cena cultural do município.

O evento “A Arte dá o Tom”, tem como foco, possibilitar que ações e projetos musicais tenham local para fruição, bem como movimentar o Espaço Cultural TEAF, para além de apresentações de Artes Cênicas. Em 2017 é a primeira vez que o “A Arte dá o Tom” é realizado.

A Banda Psiconáuticos é composta por André Psiconáutico (voz e violão), Aline Veras (voz), Wellington Pereira (guitarra) Carla Moratelli (baixo) e Renan Carlos (bateria), que na sexta-feira apresentarão um show totalmente irreverente, com interpretações, musicas autorais, musicas novas além de intervenções poéticas, conforme destaca o próprio André, “A expectativa é de muito som, poesia e pitadas de psicodelia”.

O Espaço Cultural TEAF, é sede do TEAF e organiza e recebe várias ações artísticas e culturais. Nesse Show não será cobrado ingresso, porem os organizadores praticam o ingresso de valor voluntário, em que a pessoa está livre para doar a quantia que puder, esse método contribui para tornar as ações acessíveis a toda população.

2017 será um ano de muita movimentação artística para o TEAF, está previsto três projetos cênicos para ser estreados. O primeiro Espetáculo “Concreto Contra-flecha” com data marcada para primeira apresentação, dia 26 de Maio, as 20h00 no TEAF. Entre pesquisas organização cênica e ensaios se vão quase 9 meses de preparação, o projeto foi contemplado pelo prêmio Myriam Muniz 2015 da FUNARTE. Os outros dois espetáculos estão previstos para o segundo semestre de 2017. Mais informações, www.teatroexperimental.com.br