ASSENTAMENTO SÃO PEDRO: Prefeitura de Paranaíta, Câmara de Vereadores e ICV apoiando o homem do campo

A Prefeitura de Paranaita, a Câmara de Vereadores e ICV entregaram para 250 proprietários de lotes nos Assentamento São Pedro mapas onde demonstram a situação ambiental das propriedades.

Na oportunidade a Prefeitura de Paranaita e o ICV firmaram um Termo de Cooperação Técnica na qual a Prefeitura de Paranaíta repassará recursos para o ICV concluir o Georeferenciamento do Assentamento São Pedro. Após a conclusão do Georeferenciamento o INCRA terá em mãos o que necessita para a titularização, para que esta cooperação pudesse ser firmada houve uma aprovação unânime pela Câmara de Vereadores de Paranaíta.

Prefeito de Paranaíta, Tony Rufatto não tem medido esforços para consolidar da Titulação definitiva, para tanto tem se desdobrado para a busca de recursos e com a parceria do ICV e da Câmara de Vereadores acredita estar no caminho certo para sanar as dificuldades que a legislação exige para a legalidade da documentação. Sempre com o intuito de dar uma vida melhor para todos que habitam no campo e consequentemente produzem grande parte dos alimentos consumidos pela população do município e também fora dele. O evento foi realizado no ginásio de esportes da escola São Pedro e contou com a presença da Vice Prefeita Sandra Vargas e Selma Rufatto que representaram o Prefeito Tony, Secretários municipais, vereador Biro, que vem lutado por melhorias do assentamento ha vários anos, representantes da comunidades e associações rurais, de representantes do Instituto Centro de Vida (ICV), dentre eles Weslei Buturi e da população.