IPVA final 6 e 7 pode ser pago sem juros até sexta-feira, 28

Circuito MT

Proprietários que possuem veículos com as placas de final 6 e 7 têm até esta sexta-feira (28.04) para efetuar o pagamento do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), em cota única, sem multa ou juros. Os contribuintes de Mato Grosso devem acessar o site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) para retirar o boleto de pagamento.

Os pagamentos poderão ser efetuados mediante a apresentação do Documento de Arrecadação (DAR) junto às agências ou postos de atendimento das instituições financeiras autorizadas, como Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Banco Itaú e casas lotéricas.

Após o dia 28, a valor do imposto será alterado com acréscimos de juros e multas.

IPVA

O pagamento do imposto é necessário para obtenção do licenciamento do veículo cadastrado no Estado. O não pagamento do IPVA pode gerar multa e apreensão do automóvel.

Dúvidas podem ser sanadas através das Agências Fazendárias (Agenfas). Contribuintes devem estar portando documentos pessoais e do veículo.