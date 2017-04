PARANAÍTA: Alegria tomou conta do Encontro do Grupo Especial é Viver a Vida

A Assistência Social e Cidadania de Paranaíta, coordenada pela Secretária Selma Rufatto trata com muito respeito, carinho e dedicação os cidadãos paranaitenses, é uma premissa o bem estar e o acolhimento digno às pessoas, vivenciando o dia a dia das famílias, idosos e especiais, são realizados constantemente eventos para proporcionar momentos de convivência, descontração, reflexão e inclusão.

O último encontro realizado nesta quarta feira, 19 de Abril foi muito ‘pra cima’, descontraído e os participantes demonstraram interesse e atenção às atividades propostas pela equipe. Detalhou dona Selma.

O encontro contou com aproximadamente 50 pessoas, teve início com o agradecimento da Secretaria Selma Rufatto, seguido da oração e fala sobre o significado da Páscoa.

Brincadeiras, como: Batata quente, balão no pé e mímicas, proporcionaram momentos de alegria e descontração, bem como relembraram as brincadeiras de infância. Realizou-se o tradicional bingo, os aniversariantes do mês recebeu os parabéns, o lanche foi servido e os participantes ficaram livres para conversar e dançar, promovendo assim a interação entre os mesmos.

Para finalizar a Secretaria agradeceu a presença de todos, demonstrando sua felicidade e na oportunidade entregou a lembrancinha de Páscoa que foi preparada pela Equipe do CRAS e SMAS.