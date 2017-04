DIA DO ÍNDIO: Indígenas bloqueiam BR e cobram até R$ 50,00 de pedágio

Indígenas passaram a cobrar o pedágio para comemorar o dia do índio que acontece no dia 19 de abril.

Um grupo indígena Xavantes fecharam parte da BR 070 km 155, na manhã desta terça-feira (18) próximo da Aldeia Sangradouro, no trecho que liga Primavera do Leste (240 km de Cuiabá-MT) a Barra do Garças (515 km da Capital). De acordo com a Polícia rodoviária Federal (PRF), os indígenas estavam fazendo a cobrança do pedágio, entre R$ 20,00 e R$ 50,00.

Após ser informada da cobrança indevida do pedágio, equipes da PRF foram até o local negociar com os indígenas para a liberação da pista. Durante a conversa, os policiais ligaram para representantes da Fundação Nacional do Índio (Funai), e a situação foi contornada e a pista totalmente liberada.

Segundo os indígenas, o ato é em “comemoração ao dia do índio”. A Funai, que esclareceu que poderá ocorrer novas manifestações, por parte de um outro grupo pequeno de índios que estão agindo isoladamente, na cobrança de pedágio. A equipe da PRF de Primavera do Leste continua monitorando a situação.