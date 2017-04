Deputados concedem titulo de Cidadão Mato-grossense a Lula

Caldeirão Político

O deputado estadual Valdir Barranco (PT-MT) apresentou projeto para conceder o título de Cidadão Mato-grossense ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os deputados aprovaram a homenagem (em 1ª votação) exatamente na semana em que vieram a público os vídeos com as gravações das delações premiadas de ex-executivos da Odebrecht, além dos depoimentos e Emilio e Marcelo Odebrecht, confirmando em detalhes o pagamento de propina para Lula, o ‘Amigo’ na planilha do departamento de propinas.

A proposta de Valdir Barranco foi aprovada pela CCJ, cujo presidente é o deputado Pedro Satélite e teve parecer favorável da relatora, deputada Janaina Riva.

A Assembleia, já desgastada pelas denúncias de corrupção, com oito dos vinte e quatro atuais deputados citados na ‘lista de Riva’, parece não estar nem um pouco preocupada com a opinião pública.