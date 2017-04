Escola Pública de Alta Floresta recolhe mais de 700 kl de alimentos

Da redação

Faltando poucos dias para a Páscoa, importante data do calendário religioso, em que as famílias cristãs celebram a ressurreição de Cristo, a Escola Estadual JVC, localizada na Cidade Alta, promoveu uma importante ação que teve como foco principal a arrecadação de alimentos não perecíveis.

Independente da religião que se segue, a páscoa cristã nos leva a refletir sobre o amor, a vida e a capacidade de recomeçar, tornando esse dia, além de muito doce, muito especial. A data marca a passagem da morte para a vida, das trevas para a luz e representa também uma oportunidade de fazermos uma retrospectiva em nossas vidas, de estabelecermos um ponto de recomeço, de sermos melhores e principalmente, de ajudarmos o próximo.

Pensado nisso, a Escola Estadual Jayme V. de Campos Junior localizada na Cidade Alta levou para as ruas, no ultimo sábado (8), vários alunos para arrecadar alimentos não perecíveis, que serão transformados em cestas básicas e, posteriormente, entregues a famílias carentes.

Esses alunos fazem parte do “Projeto Jovem Solidário”, que tem como objetivo principal exercitar o protagonismo juvenil, de acordo com o CIC – Campos de Integração Curricular – componente do Ensino Médio Inovador.

A dedicação, aliada a participação da comunidade da grande Cidade Alta, resultou na arrecadação de mais de 700 quilos de alimento não perecível.

Os alunos da escola JVC, dos períodos matutino e vespertino, foram acompanhados por vários professores, que ficaram felizes com a colaboração da comunidade. A previsão é de que a quantidade dos alimentos aumente ainda mais, já que vários moradores se prontificaram a deixar na escola os seus donativos.

O Projeto Jovem Solidário terá mais algumas ações ainda esse ano. De acordo com a escola, serão mais 3 até o final do ano, todas voltadas a comunidade.

-Ação 2 – Dia dos Pais – Terá como objetivo a arrecadação de produtos de higiene e limpeza que será destinado ao Lar dos Idosos.

-Ação 3 – Dia das Crianças – Terá como meta a arrecadação de brinquedos para a atender as crianças carentes do município.

-Ação 4 – Natal – A meta será arrecadar alimentos e roupas para atender o Natal dos menos favorecidos.