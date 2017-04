Paranaíta receberá PROJETO RONDON do Ministério da Defesa

”O gestor municipal e oficiais do Ministério da Defesa trocaram informações sobre o Projeto Rondon e Paranaíta”

O prefeito Tony Rufatto, recebeu a visita do Tenente-coronel Marcelo Martins Soares, representante do Ministério da Defesa e Coordenador do Projeto Rondon, o oficial estava acompanhado pelo Sargento Borin, da Força Aérea Brasileira. A intenção da visita foi interação entre ambos sobre as ações do projeto Rondon em Paranaíta, que terão início no mês de Julho. Na oportunidade o Prefeito Tony mostrou a cidade aos oficiais.

Conforme detalhou o Tenente Coronel Marcelo, nesta primeira semana de Abril, o município de estará recebendo dois Professores Universitários dos estados do Espírito Santo e Alagoas, que estarão no município para iniciar o plano de trabalho que será executado em Paranaíta.

O Projeto Rondon “lição de vida e cidadania” tem a coordenação do Ministério da Defesa, o apoio das Forças Armadas e a participação de outros ministérios do Governo Federal, é executado em parceria de Governos Federal, Estadual e Municipal. As instituições de Ensino Superior, reconhecidas pelo Ministério da Educação, são parceiras no projeto que contribui para o desenvolvimento e fortalecimento da cidadania do estudante universitário, além de colaborar com o desenvolvimento sustentável, o bem-estar social e a qualidade de vida nas comunidades carentes atendidas pela ação.

Compreendendo a importância da execução do projeto no município, o Prefeito Tony colocou a Prefeitura de Paranaíta através de suas secretarias a inteira disposição dos Professores e Acadêmicos e equipe do projeto Rondon.