Pagamento do IPTU 2017 é prorrogado

Kariny Santos

O pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), em cota única foi prorrogado para o dia 15 de abril, a ampliação do prazo foi dada devido ao pagamento de servidores de empresas privadas receberem apenas após o quinto dia útil do mês. para ter acesso aos boletos para quitação do tributo, os contribuintes poderão acessar o site da prefeitura de alta floresta www.altafloresta.mt.gov.br ou ir pessoalmente ao balcão de atendimento na recepção da prefeitura.

De acordo com o secretário de finanças do município, Creomar Camilo, a prorrogação inicialmente foi adotada devido os salários dos servidores públicos e funcionários de empresas privadas serem pagos a partir do quinto dia útil do mês, o que faria muitos perderem o desconto, “nós prorrogamos o IPTU até o dia 5 com parcela única com vencimento até o dia 15, mas se o contribuinte se interessar em parcelar esse IPTU a primeira parcela é dia 15 e a segunda seria dia 30, e todos dias 30 dos próximos meses”, no primeiro mês o contribuinte que optar pelo parcelamento pagará duas parcelas.