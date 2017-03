Entrega de Patrulha Mecanizada Agrícola à Comunidade São Miguel

Da Redação

O prefeito de Paranaíta Tony Rufatto juntamente da Primeira Dama Selma Rufatto, Vice Prefeita Sandra Vargas, seus secretários de Agricultura, Saúde, Administração e Educação, vereadores Nilcéia, Biro e Jenildo fizeram a entrega de uma Patrulha Mecanizada Agrícola para a comunidade São Miguel no Assentamento São Pedro, neste domingo, 25.

O maquinário foi adquirido por meio de convênio através do Ministério da Agricultura, pecuária e abastecimento e contou com a contrapartida do município de Paranaíta, a atividade faz parte da proposta de fortalecimento da agricultura familiar no município e as comunidades do Assentamento São Pedro são consideradas fundamentais pela administração local.