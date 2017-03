Iniciada a construção da galeria na Avenida do Aeroporto

Kariny Santos

Foi realizado na manhã desta quinta-feira, 16, com a presença do Prefeito Asiel Bezerra, Secretário de Obras Elói Luiz de Almeida e membros do Legislativo Municipal, o lançamento da obra de construção da Galeria Pré-Moldada na Avenida Jaime Veríssimo de Campos – Avenida do Aeroporto, onde o bueiro do lago das capivaras começou a ceder desde novembro de 2017. A expectativa é que em 30 dias (depende do tempo) todo o trabalho, incluindo a correção no asfalto, esteja concluído e a avenida seja novamente entregue á população.

A via foi totalmente interditada no dia 07 de fevereiro, no trecho entre as Rotatórias de acesso a Avenida Teles Pires e a Perimetral Industrial, por conta do risco de rompimento do bueiro existente naquele local, feito na década de 90 quando o prefeito era o próprio Elói Luiz de Almeida, hoje responsável pela pasta de Obras. No lugar do ‘bueiro tradicional’ serão implantados ‘duelas’, que são bueiros pré-moldados, com duas vazões, que uma das suas principais características é a maior durabilidade. “Demorou um pouco mais valeu apena, pois vamos fazer um trabalho definitivo onde pelo menos meio século não vai dar problemas esse local”, destacou o secretário de Obras Elói Luiz de Almeida.

Com uma duração maior que dos bueiros tradicionais, uma ‘animação’ tomou conta do executivo municipal, as primeiras peças serão utilizadas no bueiro da Avenida Jayme Campos (Avenida do aeroporto), mas o sucesso desta etapa já fez com que o prefeito, anuncia-se na inauguração que serão construídas duelas menores que serão utilizadas em bueiros menores na cidade. “Agora vamos fazer as aduelas de um metro e meio, que são as aduelas menores que vai ser substituídos as pontes por essas aduelas, vamos supor uma ponte de madeira quando dura muito é dez anos e o bueiro feito com essas aduelas pode chegar a quase sem anos”, empolgou-se o prefeito Asiel Bezerra.

Segundos o Prefeito às duelam, se fossem adquiridas na iniciativa privada, teriam um custo de até R$ 300.000,00 o conjunto (as duelas são macho e fêmea e formam um duto que servirá para a canalização da água do riacho que cortam a avenida do aeroporto), porém como a própria prefeitura está construindo apesar de demorar um pouco, a economia é grande para os cofres públicos uma vez que o custo será menor do que R$ 100.000,00.

Os moradores daquela localidade, bem como as pessoas que utilizam frequentemente a avenida para ter acesso ao Aeroporto Municipal Piloto Oswaldo Marques Dias, não estão ‘desamparados’ apesar de ter que percorrer um caminho bem mais longo para chegar ao seu destino, terá como via alternativa a Perimetral Industrial, com acesso pelo bairro São José Operário que foi reaberta antes da interdição da via.