Projeto de Segurança Pública busca implantar tecnologia GPON em Alta Floresta

Carlos Alberto de Lima/Assessoria da PMAF

Alta Floresta está próxima da realização e concretização de um ousado projeto na área da Segurança Pública que poderá, inclusive, servir de modelo para outros municípios do estado.

Avalizada pelo prefeito Asiel Bezerra a ideia tem como um de seus principais incentivadores o coronel Antonio Ribeiro de Moraes, atualmente Secretário Chefe de Gabinete do prefeito e que sempre sonhou com um sistema integrado de segurança para Alta Floresta, com o envolvimento participativo de toda a sociedade.

Na ultima semana, Ribeiro recebeu em seu gabinete o diretor Financeiro/Administrativo da empresa Novatec, Allyson Viana Camargo para uma promissora conversa no sentido de viabilização desse projeto, uma vez que a Novatec é uma empresa especializada no ramo e fará o projeto, bem como buscará viabilizar os recursos financeiros, a partir de uma contra partida do município.

Trata-se de um sistema de segurança monitorado por câmeras de alta performance utilizando da tecnologia da Rede GPON, (Gigabit Passive Optical Network) sistema composto por um terminal de linha óptica (OpticalLineTerminal -OLT) instalado num site central, com monitoramento 24 horas, interligado a diversos terminais para detecção de todo tipo de criminalidade, com suporte para as polícias militar e civil, incluindo o comando de Bombeiros, integrando a um banco de dados de diversas instituições estaduais e federais.

O secretário chefe de gabinete Antonio Ribeiro para quem “Esse é o meu sonho” já viveu essa experiência em outros municípios do Estado e, em Alta Floresta, no período que esteve a frente do comando da Polícia Militar, vinha trabalhando com o GGI – Gabinete de Gestão Integrada – , acredita que com a adesão dos órgãos de segurança, comerciantes e o poder público respaldado pelo prefeito em parceria com o Estado e a União, a questão da Segurança no município, terá um avanço positivo.

Não há discordância por parte das pessoas de bem de um modo geral que hoje a segurança em Alta Floresta amarga a caótica situação de insegurança, um triste paradoxo dado ao índice de criminalidade registrado o que tem levado a prefeitura, na pessoa do prefeito Asiel Bezerra a buscar uma solução tecnológica de ponta para auxiliar na força tarefa de combate ao crime, proporcionando mais segurança para as pessoas e também para o comércio local.