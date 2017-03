Governo Federal vai investir em mineração, revela prefeito Asiel

Da Redação

O prefeito de Alta Floresta, Dr Asiel Bezerra de Araújo, foi um dos integrantes da missão matogrossense que participou na última semana de uma viagem ao Canadá, onde visitou uma feira internacional sobre mineração. Toronto, a capital canadense sedia, anualmente, o maior evento mundial do segmento. O gestor altaflorestense voltou animado pelos contatos mantidos com empresários do setor e a expectativa em relação a investimentos a serem feitos pelo Governo Federal em mineração nos próximos anos.

No encontro, a comitiva matogrossense se reuniu com o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, que assegurou investimento por parte do governo federal no segmento. “A mineração é fonte de recursos para o país”, disse o prefeito altaflorestense, citando que a agricultura, que está entrando em larga escala na região, é o carro chefe, seguido do setor de mineração.

A mesma garantia de investimento foi dada pelo secretário de Desenvolvimento de Mato Grosso, Ricardo Tomczik. Em conversa com os membros da comitiva, Tomczik revelou a intenção do governo em regularizar a atuação dos pequenos mineradores, outrora chamado de garimpeiros. Organizados em associações ou cooperativas, eles terão apoio para desenvolver suas atividades. Essa organização impediria cenas comuns que aconteceram há pouco tempo em áreas de garimpo, como a inutilização de máquinas e equipamentos. Municípios da região norte, como Alta Floresta e Peixoto de Azevedo, já contam com cooperativas. A do município vizinho tem cerca de 5 mil integrantes.

Durante a feira no Canadá, o prefeito altaflorestense tomou conhecimento da intenção de uma empresa em prospectar ouro em Alta Floresta e região. Segundo doutor Asiel Bezerra, a empresa, que atualmente atua em Cacoal, Rondônia, mostrou interesse de investir cerca de R$ 300 milhões nos próximos cinco anos. “Ela inclusive já locou um imóvel na avenida do aeroporto”, comentou, sinalizando que as áreas a serem prospectadas estariam localizadas em Nova Canaã, Paranaíta e Apiacás. “A base seria em Alta Floresta”.

Assim como o agronegócio, o setor de mineração surge como interessante fonte de geração de emprego e renda para Alta Floresta e região, tendo em vista a preocupação da administração municipal com a conclusão das usinas hidrelétricas na região. “Essas viagens que fiz a Alemanha e agora ao Canadá têm como objetivo viabilizar a abertura de novas vagas de trabalho”, pontuou Asiel Bezerra, revelando que a viagem a Alemanha já começou a trazer resultados práticos, como a recente visita do cônsul Max Krieger. “Com o término das usinas precisamos ter atividade econômica pra que Alta Floresta continue desenvolvendo e crescendo”.