‘Angeliquinha’ presa em Cuiabá pode ter sido solta por “engano”

Nativanews – Eliza Gund

Desde o início da manhã deste sábado (11) circula pelas redes sociais em Alta Floresta, a fuga de Angélica Saraiva de Sá, “Angeliquinha”, de 28 anos. Apontada como líder de uma quadrilha acusada de envolvimento com crimes de tráfico de drogas, roubos e homicídios registrados no primeiro semestre de 2015 em Alta Floresta.

Presa na noite de 05 de setembro de 2015 na “Operação Walquíria” da Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta, “Angeliquinha” cumpria pena no presídio feminino Ana Maria do Couto May, em Cuiabá-MT. Após informação de sua fuga, a reportagem do site Nativa News buscou informações junto à agentes da Polícia Judiciária Civil de Alta Floresta, e também da Polícia Militar, e foi apurado que “Angeliquinha” não fugiu.

A mulher que cumpria pena por diversos crimes, foi liberada com alvará de soltura, no entanto, fontes informaram a redação do Nativa News, que se trata de uma “soltura por engano”, ocorrida no decorrer desta semana. Os delegados foram procurados para falar sobre o caso, mas até o momento não houve êxito de contato.

Angélica Saraiva de Sá na ocasião da prisão, foi apontada como líder do grupo, e pessoa de confiança de um traficante de grande porte, procurado pela Polícia. Conforme divulgado pela polícia na época, ela que dava ordens para que os roubos e homicídios fossem praticados na cidade. Os menores eram aliciados para integrar a quadrilha e eram utilizados para prática dos assaltos e homicídios. A operação desencadeada pela Delegacia de Alta Floresta com apoio das delegacias de Carlinda e Paranaíta resultou na detenção de 13 pessoas, incluindo menores de idade. Todos os integrantes da quadrilha foram presos em um acampamento próximo à balsa da Indeco, onde estavam preparados para passar no mínimo dois meses.