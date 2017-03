A reunião do Concel teve pouca presença de público e muita reclamação contra Energisa

Da Redação

A primeira reunião extraordinária do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Mato Grosso (CONCEL) realizada na noite de quinta-feira, 09, no Auditório Ariosto da Riva, na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), teve pouca participação popular, mas muitas reclamações contra o serviço que é prestado pela concessionaria de energia que atende o estado de Mato Grosso. Reclamações quanto à demora no restabelecimento da energia na zona rural, dificuldade de acesso ao “call center” da empresa como demora de atendimento e dificuldades para os usuários conseguirem ligações telefônicas, pautaram a reunião que teve a participação de várias autoridades. A reunião do Concel aconteceu após o encaminhamento, pelo Procon, de documento relatando a dificuldade dos usuários desta parte do estado.

Segundo o Promotor de Justiça, dr Luciano Martins, o problema de mau atendimento da concessionária em Alta Floresta já vem de longa data, pelo menos 8 anos, “há bastante tempo que a população de Alta Floresta busca apoio das autoridades pra tentar resolver este problema, eu espeto que hoje com o que foi colocado aqui, as soluções nos próximos meses venham para um nível aceitável de suspensão de queda de energia”, afirmou o promotor de Justiça que junto com a defensoria pública (Dr Marcelo da Silva Cassavara) participaram das discussões.

Segundo Marco Antônio Guimaraes, presidente do Conselho de Consumidores de Energia Elétrica de Mato Grosso, a participação do público neste tipo de audiência pública é importante para que o Conselho tenha a exata dimensão do problema. A Função dos conselheiros, como afirmou, é escutar da comunidade sobre como está a prestação de serviços da distribuidora de energia, “é importante a participação da comunidade, porque se ela não participa, o que nós vamos pensar, que tá tudo bonito, ninguém esta reclamando, tá tudo beleza”, afirmou.

Da reunião em Alta Floresta, foi extraída uma ata com as informações obtidas junto aos participantes que será encaminhada para a Energisa no sentido de que se tome as providencias necessárias. “Nós temos uma ata desta reunião, nós vamos encaminhar para a distribuidora relatando o que ela precisa tomar providencias para melhoria na qualidade de fornecimento ao município”, afirmou.