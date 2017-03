Sub sede do Sintep de Alta Floresta realiza assembleia nesta quarta-feira

Kariny Santos

O Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso (Sintep-MT) já iniciou a mobilização da categoria para uma greve geral marcada para o dia 15 de março. O protesto foi chamado pelo Sintep nacional e já recebeu a adesão dos trabalhadores de Mato Grosso. Em Alta Floresta A sub Sede do Sintep convocou todos os profissionais da Educação da rede estadual e municipal para uma assembleia geral no dia 08/03/17 as 15:00hs na escola Vitória Furlani da Riva.

De acordo com a representante regional do sindicato, Ilmarli Teixeira, a pauta da assembleia da classe no dia 08 de março é para discutir a adesão da greve geral no dia 15/03. O Calendário letivo de 2017. O Processo de atribuição de aulas. A Negociação salarial da rede Municipal. Os componentes do conselho de representantes em Cuiabá nos dias 18 e 19 e a assembleia geral dia 20/03.

A paralisação de 15 de março é contra a Reforma da Previdência proposta pelo presidente Michel Temer que limita em 65 anos a idade mínima para receber o benefício da aposentadoria. Além da reforma, a categoria também pretende reivindicar o cumprimento da Lei do Piso Salarial Nacional.