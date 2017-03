Mato Grosso reduz homicídios no mês de janeiro, Alta Floresta ganha destaque

Fonte: Redação com informações Sesp-MT

Conforme os dados divulgados na última sexta-feira 25, pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp), Mato Grosso registrou queda de 26% em homicídio no mês de janeiro deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. O percentual de redução considera dados estatísticos das 15 Regiões Integradas de Segurança Pública (Risp’s), que abrange141 cidades. Segundo o quantitativo divulgado, o município de Alta Floresta foi destaque e registrou uma redução de (-71%) no número de homicídios.

Em alguns municípios a redução foi superior a 80%, a exemplo de Tangará da Serra que fechou o mês de janeiro de 2017 com dois homicídios, enquanto que no mesmo período de 2016 foram 11. Outras regiões que registraram queda nos homicídios foram: Cáceres (-67%), Várzea Grande (-60%), Nova Mutum (-33%), Cuiabá (-32%) e Vila Rica (-20%).

Já o município de Barra do Garças, não houve registro de homicídio. Enquanto que no mesmo período do ano passado foram dois. As regiões de Rondonópolis, Primavera do Leste e Água Boa, mantiveram o mesmo percentual de homicídios nos anos anteriores.

Aumentos

Os dados estatísticos da Secretaria de Segurança Pública apontam ainda, que em algumas regiões houve aumentos de homicídios, a exemplo de Juína, Sinop e Pontes e Lacerda.