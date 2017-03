Embolia pulmonar: Morre em Lucas do Rio Verde ex vereador, Irmão Walter

Kariny Santos

O ex-vereador de Alta Floresta, Walter Moreira da Costa, 68 anos, mais conhecido como irmão Walter, faleceu no início da tarde desta quarta-feira, 01 de março, na Unidade de Tratamento Intensivo – UTI, no município de Lucas do Rio Verde.

Irmão Walter estava internado no Hospital Regional em Alta Floresta para tratamento de saúde desde o dia 21 de fevereiro quando lutava contra um quadro de pneumonia e foi transferido nesta terça-feira, 28 de fevereiro, para a UTI no município de Lucas do Rio Verde, porém veio a óbito na manhã de ontem, 01 quando sofreu uma Embolia Pulmonar (um bloqueio de uma ou mais artérias dos pulmões, causada por gordura, ar, coágulo de sangue).

Walter Moreira da Costa foi vereador por Alta Floresta na legislatura de 2001 a 2004. Em 2015, Irmão Walter também esteve à frente da coordenadoria de Agricultura de Alta Floresta.

O corpo será transladado para Alta Floresta, onde será velado na funerária Nossa Senhora Aparecida, localizada na Avenida Mário Roseira Leining, no setor F, e sepultado no Cemitério Jardim da Saudade.