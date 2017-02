Visita oficial, prefeito fala em “decolar” para novas conquistas

Kariny Santos

Alta Floresta recebeu na última sexta-feira 17, a visita de cônsul Honorário em Düsseldorf – República Federal da Alemanha Max Roland Kieger, a visita é relacionado a expectativa para a “troca” de projetos sustentáveis entre os municípios de Alta Floresta e o município alemão Eschwiller.

Para o Consul a primeira impressão da cidade que fica é o acolhimento que teve em neste curto momento que esteve no município além de conseguir as chances e os contatos e os projetos que dá para fazer a interação cidades. “Aqui é uma pequena cidade com grandes chances e o alemão tem a capacidade de entender que é muito importante as cooperações e fico feliz que Eschwiller fez o primeiro passo com Alta Floresta”.

O cônsul disse que são duas cidades bastante parecidas, “as chances de Eschwiller e Alta Floresta estão no mesmo patamar, tem o mesmo número de habitantes e tem várias vantagens e pontos positivos dos dois lados que dá para trabalhar conjuntamente e ai está a vantagem do prefeito continuar com o contato com Eschwiller para descobrir o que a gente pode fazer para melhorar”, pontuou.

Em sua visita oficial ao município de Alta Floresta o cônsul conheceu pontos turísticos da cidade como o avião Douglas DC-3, conheceu o projeto Olhos D´Agua da Amazônia com apresentações e também fez questão de visitar propriedades rurais com membros do projeto.

Para o prefeito de Alta Floresta Asiel Bezerra a importância desta visita é a intensificação da relação dos municípios que foi firmado com um termo de cooperação para as duas cidades discutirem e implantar as iniciativas de sucesso entre os países.

“É um orgulho para Alta Floresta estar recebendo um cônsul alemão que veio conhecer Alta Floresta e isso já é resultado da visita que nós fizemos a Alemanha”, destacou. “Estamos prontos para decolar para novas conquistas”, brincou o prefeito após posar para uma foto na cabine do DC Douglas junto com o visitante ilustre.