Quadrilha rende família em fazenda localizada na divisa de MT e PA, leva refém, caminhonete, roupas e dinheiro

Kariny Santos

A Força Tática da Polícia Militar e o Grupo Armado de Resposta Rápida (GARRA) da Polícia Judiciária Civil saíram na manhã deste domingo 12, com destino à divisa do Pará com o Mato Grosso, para atender uma ocorrência de roubo com reféns em uma fazenda. O episódio teve início durante a madrugada, quando a sede da fazenda foi invadida por pelo menos 15 homens fortemente armados. A família e funcionários da fazenda teriam sido feitos refém do grupo, que cortou toda forma de comunicação externa. Vários disparos foram efetuados no local.

Conforme as informações repassadas pela Polícia Militar, a denúncia chegou a central de operações nas primeiras horas da manhã de domingo através de uma ligação via 190, onde as informações preliminares era que um grupo de homens armados entraram em uma fazenda do outro lado do rio, divisa do estado de MT com o estado do Pará. Os criminosos teriam chegado à fazenda em uma caminhonete Hilux modelo antigo de cor bege, o grupo deixou a sede da fazenda seguindo com destino a uma das balsas que dá acesso ao município de Paranaíta, deixando as vítimas amarradas e presas no banheiro da residência, entre as vítimas havia crianças. Do local foram levados cerca de R$ 15mil em mercadorias, R$ 3mil em espécie e um veículo SW4 junto com um dos funcionários que foi levado como refém. Um automóvel que não foi levado teve seus pneus furados pelos bandidos.

As equipes da Força Tática e do GARRA se deslocaram a propriedade onde foi constatado o ocorrido, as informações extraoficiais são de que a ação criminosa pode estar ligada a queda de uma aeronave de pequeno porte nas proximidades da fazenda há alguns dias. O avião que caiu na região teria ligação com o tráfico internacional de drogas. Na ocasião as informações são de que o bando buscava por uma suposta mala com dinheiro que caiu da aeronave, que foi interceptada pela FAB (Força Aérea Brasileira).

A Polícia Militar confirmou ainda neste domingo que a caminhonete SW4 foi encontrada posteriormente abandonada na estrada, até o fechamento desta redação não se teve o conhecimento que o funcionário da fazenda havia sido encontrado, o caso segue sendo investigado.