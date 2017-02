Prefeito Adalto Zago recebe os alunos para o 1º Dia de Aula

Assessoria de Imprensa: Driely Melo

Na segunda-feira (13), o prefeito de Apiacás, Adalto Zago, esteve visitando as escolas municipais Centro de Promoção Educacional e a Infantil Construindo o Saber onde deu as boas-vindas para os alunos que iniciam o ano letivo de 2017. Além dessas duas escolas a prefeitura por meio da secretaria de educação conta com a escola Paulo Freire e as escolas rurais Guilherme de Almeida e a João Paulo II, somando um total de mais de 1035 alunos.

De acordo com o prefeito, Sr. Adalto Zago, poder estar mais um ano recebendo os alunos para o primeiro dia de aula não tem preço. “Estive agora pouco dando as boas-vindas aos alunos, pais, professores e servidores da escola municipal Centro de Promoção Educacional e da escola Infantil Construindo o Saber, onde inicia hoje o ano letivo de 2017. Desejo que os nossos estudantes possam ter um ano de muita disposição e vontade de aprender, pois a educação é a base para uma vida de sucesso, todas as escolas municipais estão climatizadas e receberam algum tipo de reforma para atender melhor os alunos. Quero parabenizar o nosso secretário de educação Fabio Germano, as diretoras Cida e Rosangela, o nosso diretor Itamar, além dos professores e servidores públicos, e não podemos esquecer dos nossos diretores da rede estadual a Jaqueline e Rodrigo que estão sempre trabalhando com muita dedicação pelos nossos alunos, pois eles são a nossa esperança de dia melhores” diz o prefeito.