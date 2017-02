FADAF: NUPE retoma, após férias, suas atividades

Prof. Sidney da Silva Chaves – Departamento de Comunicação da FAF/FADAF

O Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPE) da Faculdade de Direito de Alta Floresta (FADAF) é, atualmente, um dos mais estruturados do Nortão de Mato Grosso. Está sob a coordenação da Profa. Ma. Laiana Delakis Recanello e vice-coordenação Prof. Dr. Roberto de Paula. O Núcleo é responsável pelas atividades de iniciação científica, pesquisa, extensão, monitoria, atividades complementares, Projeto de Trabalho de Conclusão de Curso e Trabalho de Conclusão de Curso, da Graduação em Direito da FADAF.

Laiana Delakis, evidencia que “A finalidade primordial do NUPE é introduzir o acadêmico de Direito na pesquisa científica e, por conseguinte, fomentar a análise crítica jurídica da sociedade hodierna”. Neste sentido, cita, que o Núcleo tem-se a revista eletrônica Judicare, bem como com o jornal semestral Ratio Legis, “Veículos importantes para disseminar o conhecimento jurídico produzido na IES”.

A faculdade de Direito possui grupos de pesquisa sobre temas ligados à área jurídica, em seus distintos aspectos, orientados pelos seguintes eixos temáticos: Direito Constitucional, Direito Agrário e Direito Ambiental.

As atividades desenvolvidas visam socializar e compartilhar com a comunidade o conhecimento já sistematizado pelo saber humano e o produzido pela Faculdade, bem como contribuir para o desenvolvimento não só da Instituição como também da sociedade e do Nortão de Mato Grosso.

A Professora Laiana ressalta a importância da participação dos acadêmicos de Direito nas atividades desenvolvidas pelo NUPE, vez que o Norte do Mato Grosso produz pesquisas na área do Direito com qualidade e de impacto regional e nacional.

Neste semestre, destaca a Coordenadora, a meta é dar continuidade aos grupos já existentes e participar de mais eventos jurídicos por todo o Brasil.

Aos interessados ,mais informações, no site da Revista Eletrônica Judicare: www.judicare.com.br.