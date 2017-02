Por pedido de Menin, Intermat deve começar levantamento para regularização fundiária

Da Redação

O vereador Marcos Menin anunciou que serão iniciados os levantamentos técnicos nas Vilas Rural I e II e no Assentamento Jacamin, após intervenção do deputado estadual Dilmar Dalbosco. A confirmação ocorreu após visita dos dois parlamentares ao presidente do INTERMAT Cândido Telles, que faz parte do staff do governo estadual por indicação do partido Democratas do qual fazem parte o vereador e o deputado estadual.

“O sonho das mais de 300 famílias que esperam há décadas por esses documentos, que permite acessar créditos bancários e dá dignidade, pois nada melhor do que ser oficialmente dono do que já é seu, né?!”, escreveu o deputado Dilmar em sua pagina pessoal .

“Para mim é motivo de muito orgulho poder buscar os resultados que a população espera de nós, foi pra isso que nós fomos eleitos, para buscar melhorias para a cidade”, afirmou o vereador durante conversa com a reportagem do O Diário.