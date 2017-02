TRABALHO EXTRA-CLASSE: Alunos do Colégio Alta Floresta conhecem a redação do O Diário

Kariny Santos

Os alunos do 4º ano do Colégio Alta Floresta, localizada na perimetral Rogério Silva, realizaram na tarde desta sexta-feira, 10, uma visita a redação do Jornal O Diário.

A visitação serviu de complemento aos trabalhos desenvolvidos em sala de aula, “na apostila traz alguns classificados e anúncios e para tornar esta aprendizagem mais significativa nós resolvemos fazer uma visita, então o objetivo é que torne mais significativo o conteúdo trabalhado em sala de aula”, explicou a coordenadora da escola, Adriana Marques Capelari.

A partir das apostilas trabalhadas em sala de aula, sobre anúncios e classificados os alunos puderam entender na redação do jornal sobre as instalações, elaboração e impressão do jornal. Para a aluna Emile Zamar, 09 anos, o os objetivos foram alcançados e uma melhor compreensão do conteúdo foi possível, “a gente estava estudando os anúncios e os classificados e quando a gente veio aqui foi melhor para aprender melhor e eu vou levar para casa a experiência de como é um jornal”, destacou.