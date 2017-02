Fernando Meligeni participa de jogo de tênis em Alta Floresta

O ex-tenista e comentarista esportivo Fernando Meligeni estará Alta Floresta nesta semana para participar de uma aula especial com os praticantes de tênis da cidade. Na ocasião, ele também participará de um jogo-exibição.

Meligeni, que traz no currículo o ouro nos jogos Pan-Americanos (2003) e 4º lugar nas Olímpiadas de Atlanta (1996), chega a Alta Floresta para conferir de perto como o esporte vem se difundindo no município.

Ocorre que desde que foram inauguradas quatro quadras oficiais de tênis, instaladas dentro do condomínio Hamoa Resort Residencial, a modalidade esportiva despertou o interesse dos moradores de Alta Floresta e atraiu novos adeptos.

Aproximadamente 40 alunos participam periodicamente da escolinha de tênis do condomínio, que tem como instrutor o professor.

Conforme explica o gestor de Comunicação e Mercado da JMD Empreendimentos, Paulo Paroli, a adesão significativa dos moradores chamou a atenção da diretoria da empresa que optou por fazer uma ação para estimular ainda mais a prática do esporte.

“Houve uma sensibilização das pessoas com o esporte e então decidimos trazer o Meligeni para presentear os alunos Hamoa. Mas também queremos presentear os moradores da cidade e por isso Fininho vai ficar três dias em Alta Floresta.”, disse Paroli.

Fernando Meligeni, considerado um dos maiores tenistas do Brasil, chega a Alta Floresta na quarta-feira (15) e vai participar de gravações, de uma coletiva de imprensa com os jornalistas locais e de uma clínica com os tenistas do Hamoa. Já o jogo-exibição acontecerá na quinta-feira (16), a partir das 20h, na quadra do condomínio.

Fininho, como também é conhecido, defende políticas de apoio à prática e às modalidades esportivas. Na estada em Alta Floresta, consta em sua agenda, visita a escolas e instituições.

TRAJETÓRIA

Fernando Meligeni é Argentino, mas chegou ainda criança ao Brasil. Inspirado pela irmã, que fazia aulas de tênis, começou a treinar ainda menino. Adolescente, Meligeni conquistou o campeonato Sulamericano, Orange Bowl e o Banana Bowl – maior torneio juvenil.

Então começaram as vitórias em ATPs, Challenger e por dez anos consecutivos terminou o ano entre os 100 melhores do mundo. Meligeni representou o Brasil na Copa Davis e é o tenista brasileiro que foi mais longe em uma Olimpíada, ficando com o 4º lugar em Atlanta.