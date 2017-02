Cônsul vira hóspede oficial em Alta Floresta

Da Redação

O prefeito de Alta Floresta, Asiel Bezerra de Arraujo (PMDB), decretou que o cônsul honorário do Brasil em Düsseldorf, cidade localizada no Norte da Alemanha, será hóspede oficial do Município entre os dias 15 e 17 de fevereiro.

O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial de Contas desta quinta-feira (09).

Segundo a publicação, o alemão Max Roland Krieger será considerado hóspede oficial enquanto permanecer no Município.

Segundo informações do Ministério de Relações Exteriores, as funções consulares honorárias são exercidas por cidadãos brasileiros ou estrangeiros com disposição para agir, nos meios locais, em favor dos interesses do Estado brasileiro e de seus nacionais.

O cônsul honorário não é servidor da carreira diplomática, nem funcionário remunerado do Estado brasileiro. A função é exercida de forma voluntária.