UHE Teles Pires atinge geração máxima de energia

A Hidrelétrica Teles Pires atingiu a potência máxima de geração de 1.820 MW – o suficiente para abastecer uma população de 5 milhões de habitantes – na tarde do dia 1º de fevereiro. Essa marca foi possível devido ao aumento das chuvas na região de instalação da usina, na divisa do Pará com Mato Grosso. Isso possibilitou uma vazão suficiente para chegar à geração máxima de energia – o mínimo para se chegar a 100% de geração são 4.000 m3/s de vazão.

A previsão é que essa potência de geração se mantenha até o fim do período de chuvas, em abril, quando então a vazão começa a cair e, com ela, a carga de geração. Do ponto de vista técnico, a plena potência de geração permite testar todos os sistemas do empreendimento em conjunto, o que demonstra a qualidade e a confiabilidade do projeto.

A Eletrosul detém participação de 24,72% na Companhia Hidrelétrica Teles Pires (CHTP), responsável pelo empreendimento. As empresas Neoenergia (50,56%) e Furnas (24,72%) também são sócias na hidrelétrica. Localizada na Amazônia Meridional, no Rio que Teles Pires, afluente do Rio Tapajós, a usina fica nos municípios de Jacareacanga (PA) e Paranaíta (MT), e figura entre as dez maiores do Brasil.

Dados Técnicos:

– Capacidade: 1.820 megawatts (MW)

– Unidades Geradoras: Cinco turbinas tipo ”Francis” com 364 MW cada

– Localização: Rio Teles Pires, na divisa dos estados do Mato Grosso e Pará

– Abrangência: Paranaíta (MT) e Jacareacanga (PA)

– Área do Reservatório: 160 km², incluindo a calha natural do Rio Teles Pires

– Projeto Básico Ambiental: 44 programas ambientais e 19 programas indígenas