Secretário Adjunto de Estado entrega Cadeiras de Rodas ao Lar dos Idosos

Mantenedora do Lar dos Idosos Pedro Sierra Sanches, a Associação Fraterna Benedita Fernandes estará recebendo, no próximo dia 14, o Secretário Adjunto de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da Casa Civil do Estado de Mato Grosso, Marcione Mendes de Pinho.

A vinda de Marcione a Alta Floresta atende a um pedido do presidente da Instituição, Lindomar Rosa de Oliveira, feito ano passado. “No início de 2016, quando eu ainda era o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência e assumia a presidência do Lar, solicitei ao secretário adjunto a possibilidade de algumas cadeiras de roda para o Lar”, diz Lindomar, informando que nessa visita o secretário Marcione estará entregando sete cadeiras à instituição.

Dentre os abrigados, o Lar dos Idosos Pedro Sierra Sanches conta, atualmente, com 20 cadeirantes, sendo que cinco deles não possuem cadeiras, além de que muitas das existentes estão deterioradas e “essas sete cadeiras novas que o secretário adjunto estará entregando irá auxiliar em muito”, agradece o presidente Lindomar Rosa de Oliveira.

A solenidade acontecerá as 9h30 minutos, no Lar dos Idosos localizado na Avenida Teles Pires 1150, Setor G, para a qual todos os altaflorestenses estão convidados.