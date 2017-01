Ação Rápida: PM prende suspeito de furto a Loja do Boticário em Alta Floresta

Eliza Gund/ Nativa News

Durante operação Bairro Seguro desencadeada pelas polícias integradas em Alta Floresta, na noite de sexta-feira, 27, um homem foi detido momentos após um furto em estabelecimento comercial. Após disparar o alarme, a empresa de segurança acionou a polícia e fez o acompanhamento do suspeito, que foi preso ainda com os produtos levados.

A franquia de cosméticos, localizada na avenida Ludovico da Riva, teve a porta de blindex arrombada, o dinheiro que estava no caixa subtraído e uma caixa com mercadorias, que seria guardada no depósito, que estava em cima do balcão também foi levada.

Após o disparo do alarme o suspeito deixou o local, ao notar que era acompanhado por um segurança da empresa de monitoramento, deixou a caixa com os produtos e tentou fugir. “O furto ocorreu por volta das 21 horas, nos deslocamos até o local, em frente ao Banco do Brasil abordamos ele, estava com dinheiro e moedas e alguns produtos”, apontou Tenente Bruno Campos.

Para a polícia o suspeito detido, aparentemente embriagado, afirmou ser da região sul do país e que tentaria vender os produtos. A prisão se deu pela Polícia Militar em conjunto com a Força Tática e GARRA.

O caso foi registrado pela Polícia Judiciária Civil.