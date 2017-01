CB/AF; em troca de comando, Major Tarciana se emociona com “primeiro comando” de sua carreira

Kariny Santos

Foi realizado na tarde desta quarta-feira, 25, no plenário da Câmara Municipal Arnaldo Corcino da Rocha, a solenidade que marcou a troca de comando da 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar de Alta Floresta. A Major Tarciana Nogueira Ramos, que ficou a frente da corporação por um ano e sete meses deverá ser designada para Cuiabá, enquanto a companhia passa a ser comandada pelo Tenente Coronel Ramão Correia Barbosa.

Segundo o Tenente Coronel Ramão, que assume a 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar com grande expectativa de poder dar continuidade e fazer sempre o melhor dentro da corporação, “a gente vem com o intuito de dar continuidade no trabalho que a Major Tarciana vem apresentando, então o corpo de bombeiros trabalha com a prevenção então a gente tem que dar continuidade, nós sabemos que é uma gama de atividades onde exige realmente a presença do bombeiro”, destacou.

Neste um ano e sete meses a estrutura física da 7ª Companhia Independente do Corpo de Bombeiros Militar em Alta Floresta, recebeu diversas melhorias com viaturas, aparelhos operacionais e novos soldados que já estão atuando, “a estrutura melhorou muito, em vista o que nós tínhamos a alguns anos atrás, porque o corpo de bombeiro trabalha com um tripé de ações, você precisa de recursos humanos, precisa de recursos de materiais e a parte técnica, então hoje nós estamos quase 80% neste nível então temos que dar continuidade, é lógico que a região aqui é muito grande e a gente não tem como atender ao mesmo tempo todos os municípios, mas a gente esta preparado para atender aquelas emergências principalmente aqui de Alta Floresta”, ressaltou.

DESPEDIDA

Em sua despedida regada a emoção, a major Tarciana destacou a sua passagem pelo município e sua primeira atuação durante sua carreira militar como comandante e ressaltou que vai com a certeza de missão cumprida, “foi um tempo muito proveitoso para mim, estar aqui em Alta Floresta e toda essa região do extremo norte que nós cuidamos, tanto de Alta Floresta quanto de Colíder, toda a região são 16 municípios e pude aprender muito, eu tenho 16 anos na vida militar como bombeira militar e esses um ano e sete meses trago comigo como um divisor de aguas na minha carreira porque pude ter muitas experiências novas liguei aqui com a população que é atuante, uma população que quer ver o melhor, que quer ver a região melhorar e prosperar e para isso não mede esforços então isso deixa a gente muito feliz e com saudades é uma região que trarei para sempre no meu coração”, destacou.

A solenidade de troca de comando do Corpo de Bombeiros em Alta Floresta contou com a presença do comandante operacional dos bombeiros no estado de Mato Grosso, Polícia Militar, representantes de entidades e da sociedade civil organizada, secretária de desenvolvimento Elsa Lopes representando o prefeito municipal e vereadores.