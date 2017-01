Asiel diz que discussão com Passaredo está avançada

Kariny Santos

O Prefeito de Alta Floresta Asiel Bezerra, anunciou durante a reunião realizada nas dependências do auditório da Câmara dos Lojistas de Alta Floresta – CDL, nesta quarta-feira (25), com os empresários do ramo turístico, que está tentando a viabilização da vinda de outras empresas aéreas em horários alternativos para Alta Floresta, a expectativa é que a empresa Passaredo, que demonstrou interesse em realizar uma ponte aérea entre Alta Floresta, Sinop e Brasília, passe a operar a partir de março.

Conforme o chefe do executivo, ao prefeito, a Passaredo já possui autorização da ANAC desde 2016 e teria garantido que vai retomar os voos em Alta Floresta, a partir de 06 de março no período diurno, “quando se tem um problema e se unem todos, toda a população, fica bem mais fácil de resolver, e como eu falei agora há pouco nós entramos em contato com a Passaredo e eles colocaram que a partir de 06 de março já estará operando em Alta Floresta, em um voo de Brasília, Sinop, Alta Floresta entre uma e duas horas da tarde”, a empresa não havia reativado a linha por falta de aeronaves disponíveis, problema que deve ser sanado até março.

Segundo o gerente de operações de segurança do aeroporto municipal, Gilbert Vaes, o aeroporto está “em dia com a Anac” e todas exigências foram atendidas, sendo assim tem a capacidade de receber não só mais voos, mas também outras empresas que queiram atuar em Alta Floresta, “hoje nos orgulhamos de dizer que o nosso aeroporto está rigorosamente em ordem perante a Anac, e pode sim receber um voo a cada duas horas se fosse o caso, assim sendo nós temos a absoluta condição de receber mais um voo com toda segurança, com todas as instalações necessárias”, destacou.