“Em 28 anos de profissão, foi a primeira vez”, diz sargento do CB

Kariny Santos

Apesar da tensão e dos cuidados necessários o momento da captura da jaguatirica, no cemitério Jardim da Saúde, foi emocionante para os soldados que participaram da operação de resgate. Segundo o 2º sargento CBM, Ailton Ferreira de Morais, nos seus 28 anos de atuação como soldado essa foi sua primeira ocorrência com animais dessa espécie, “aqui em Alta Floresta tem muita mata na região, então não é difícil ter onça, então onde tem a onça tem a jaguatirica também”, destacou.

A jaguatirica (Felis pardalis ou Leopardus pardalis), é um mamífero quadrúpede que pertence à família Felidae e à ordem Carnívora. Este felino, originário do continente americano, pode ser encontrado desde a Costa Rica até a Argentina.

De hábitos noturnos, a jaguatirica também caça durante o dia e o seu tamanho (50cm de altura e até 1,20 de comprimento) o torna mais ágil. A jaguatirica caça tanto no chão, como em árvores e suas garras são extremamente afiadas.

OUTRAS CAPTURAS – Desde o início deste ano, além de uma cobra Pico-de-jaca capturada em uma residência no setor G, após o morador confundir o animal com uma Jiboia, o CBM capturou tentando invadir uma empresa de concertos de eletrônicos, um tamanduá-mirim que resolveu “dar umas voltas” pelo centro de Alta Floresta. O pequeno animal foi encontrado circulando pela calçada, , na Avenida Ariosto da Riva em seguida tentou entrar na empresa, possivelmente em busca de um local para se esconder.

Conforme o corpo de bombeiros o aconselhável é que as pessoas evitem contato com animais silvestres e toda vez que encontrar algum que avisem aos homens do Corpo de Bombeiros, pelos telefones 193 ou 3521-2467 que estão habilitados para fazer este tipo de resgate.