Paiva deixa PSC e se diz chateado com o que considerou “traição”

Da Redação

O ex-candidato a prefeito Edinho Paiva não pertence mais aos quadros do PSC (Partido Social Cristão). No início deste mês (dia 3) ele comunicou ao presidente Nerci Krauser, que inclusive foi candidato a vice na sua chapa, a sua intenção de se desfiliar, explicando que estaria descontente com algumas posições tomadas pelo vereador do Partido e por lideranças da sigla. Edinho Paiva afirmou que mantém seu projeto político de vir candidato nas próximas eleições. “Estive com lideranças em Matupá, em Sinop, na região de Juara e continuamos trabalhando este projeto de vir candidato em 2018”, explicou ao O Diário. Paiva considerou que foi vítima de traição dentro do PSC local.

Segundo Paiva, a continuidade sua no PSC inviabilizaria o seu projeto político. “vereadores lideranças do partido não estão correspondendo ao projeto político que nós temos para Alta Floresta para 2018/2020, eu não trabalho com este tipo de política, atitude de lideranças e vereadores de fazer barganha política com a administração sem ouvir as lideranças, sem ouvir o presidente do partido, sem ouvir a executiva, isso me desagradou e esse é meu motivo de me afastar do partido”, afirmou.

Segundo Paiva, ele vai analisar convites de pelo menos três partidos que já manifestaram interesse em sua filiação, mas já avisou que a decisão só deverá sair daqui uns seis meses, até lá ele continuará a desenvolver seu projeto, com reuniões e conversas com lideranças, para chegar fortalecido no momento decisivo.

Uma das grandes reclamações contra o PSC (ao menos parte dos integrantes) é quanto ao fato de que, na campanha, todos os custos financeiros foram absorvidos pelo próprio candidato, motivo pelo qual ele afirmou que gostaria ao menos de ser consultado sobre decisões a serem tomadas na condução do futuro da sigla na cidade. “Eu banquei com recursos próprios a minha candidatura e de 19 candidatos a vereadores da aliança, que reuniu PSC, DEM e PSB, de recursos próprios declarados”, afirmou. A “aliança” elegeu os vereadores Valdecir Mendonça (PSC) e Marcos Menin (DEM).