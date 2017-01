Motorista bate carro, derruba poste, invade oficina e “dá no pé”

Kariny Santos

Um acidente automobilístico deixou alguns pontos do bairro Jardim das Araras sem energia, após um motorista colidir seu carro em um poste e foragir do local na madrugada deste domingo, 15, na entrada do bairro.

Conforme as informações repassadas pela Polícia Militar, o condutor veículo Siena, ano 2010/11, prata, com placas de Cáceres, perdeu o controle e atingiu um poste de energia e quebrou parte do muro de uma distribuidora de bebidas, próximo ao cemitério.

Após o acidente o veículo foi abandonado no local. As causas do acidente ainda não foram divulgadas. Uma equipe da energia esteve pela manhã no local para realizar o reparo na rede.