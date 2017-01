Trilheiros elegem nova mesa diretora para biênio 2017/2018

Kariny Santos

Aconteceu nesta terça-feira (10), na associação de moradores do bairro Araras, a eleição para a nova diretoria do clube de motociclistas, “Trilheiros da Floresta” gestão 2017/2018. A eleição teve chapa única e a presidência ficou a cargo de Jader R. Cândido Sócio e a vice-presidência com o trilheiro Cristiano Givanni dos Santos.

Conforme o vice-presidente eleito Cristiano Givanni para ser um membro o trilheiro tem que portar uma carteirinha da associação e neste novo mandato o objetivo principal da nova gestão é a construção da sede já que em 2016 a Associação dos Trilheiros de Alta Floresta foi beneficiada com a doação de um terreno para este fim. “Nosso objetivo é a construção da sede para podemos dar mais opção da família poder levar seus filhos para poder ver alguns tombos e a galera praticando nosso esporte, que seria pular tocos, subir morros, não seria só para as crianças, muitos adultos gostam muito. Então o objetivo agora é a construção da sede e de um trial pra quem for ver muitos tombos e da bastante risada das roiadas e lógico tudo com segurança”, destacou.

Dentre as atividades realizadas pelos trilheiros, por onde passam, em datas especiais, eles levam donativos, alimentos, brinquedos e quase sempre organizam atividades com as pessoas beneficiadas. Numa destas ações, os integrantes do grupo levaram brinquedos, doces e principalmente, as brincadeiras, integrando crianças da Pista do Cabeça, onde decidiram “apadrinhar” a comunidade.