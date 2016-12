Câmara deverá eleger nova Mesa Diretora no domingo

No próximo domingo, vereadores, o prefeito reeleito Asiel Bezerra e a vice-prefeita, Marineia Munhoz, tomarão posse em cerimônia que acontecerá pela manhã no Ginásio de Esportes Geraldo Ramos, o Pezão. Durante a solenidade, haverá a eleição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal para o biênio 2017/18.

Vereador eleito para o terceiro mandato, Emerson Machado é candidato à presidência, tendo como vice-presidente o também vereador reeleito Charles Miranda, primeiro secretário, vereador de primeiro mandato Marcos Menin, e como segundo secretário o vereador reeleito Mendonça.

Machado, que foi presidente no primeiro biênio da atual gestão, conta com votos de 9 dos 13 vereadores. “Acredito que vamos conseguir a vitória”, declarou, agradecendo os companheiros que empenharam a palavra. “Vamos fazer um trabalho para valorizar os vereadores e a instituição, que é muito importante e manter um bom relacionamento com todos os vereadores”.

Sobre o ano e a gestão que estão encerrando, Emerson faz uma avaliação positiva e vê boa perspectivas para os próximos anos. O vereador está otimista com o início do cultivo da soja na região e o fortalecimento da economia. “Nosso potencial é gigantesco. O poder agrícola é do tamanho da Argentina, que é a terceira maior exportadora de grãos do mundo. Alta Floresta e região podem chegar nesse patamar”, compara.

Para conseguir esse status de produtor, Emerson analisa importante a reeleição do prefeito Asiel Bezerra, citando que Alta Floresta saiu de vez das mãos de ambientalistas, que viam o desenvolvimento agrícola como incompatível com o meio ambiente. “Temos que pensar o desenvolvimento sustentável. O meio ambiente faz parte, mas nós temos que crescer, desenvolver”, assinala, acreditando que nos próximos anos Alta Floresta vai experimentar o maior índice de crescimento do Estado.