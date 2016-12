Homem cai de moto e morre após ser perfurado com vidro de whisky em Alta Floresta

Da Redação

Agnaldo Ricardo, 36 anos, faleceu no início da tarde deste domingo de Natal (25), após uma queda com a motocicleta Honda Bros vermelha e ser perfurado com estilhaços de uma garrafa de whisky que carregava na cintura, dentro da calça na parte frontal. Agnaldo foi encontrado ao lado de sua motocicleta em uma rua do bairro Panorama, o Corpo de Bombeiros e Polícia Militar foi acionado, mas a vitima já estava sem vida.

Segundo informações repassadas pela Policia Militar, o motociclista estaria carregando uma garrafa de whisky na cintura. Com a queda a garrafa quebrou e os cacos provocaram um corte em sua virilha. O Corpo de Bombeiros foi acionado porém o homem faleceu no local do acidente.

Esta versão passa ser investigada pela Polícia Civil. O corpo de Agnaldo Ricardo foi velado em sua residência no bairro Jardim Panorama, e sepultado na manhã desta segunda-feira (26).